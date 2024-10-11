Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани из-за капремонта ливневки перекроют движение по улице Краснококшайская
В Кировском районе столицы Татарстана более чем на полтора месяца ограничат движение по улице Краснококшайская. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.
Проезжая часть окажется перекрыта с 12 октября по 30 ноября на участке улицы Краснококшайская от улицы Поперечно-Базарная до улицы Чкалова, отметили в городском Комитете внешнего благоустройства.
Причиной временных неудобств станет капитальный ремонт ливневой канализации, уточнили в городской администрации.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»