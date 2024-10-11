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Общество 11 октября 2024 18:25

В Казани из-за капремонта ливневки перекроют движение по улице Краснококшайская

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В Казани из-за капремонта ливневки перекроют движение по улице Краснококшайская
Фото: © «Татар-информ»

В Кировском районе столицы Татарстана более чем на полтора месяца ограничат движение по улице Краснококшайская. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Проезжая часть окажется перекрыта с 12 октября по 30 ноября на участке улицы Краснококшайская от улицы Поперечно-Базарная до улицы Чкалова, отметили в городском Комитете внешнего благоустройства.

Причиной временных неудобств станет капитальный ремонт ливневой канализации, уточнили в городской администрации.

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#ограничение движения
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