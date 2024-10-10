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В Казани ограничат движение транспорта и закроют парковку на ул. Пушкина
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В Казани введут временное ограничение движения транспорта и доступа к парковке по улице Пушкина. Причиной послужили монтажные и демонтажные работы, сообщили в городском комитете внешнего благоустройства.
Уточняется, что с 0:00 12 октября до 23:59 30 октября проезжая часть и парковка будут перекрыты на участке между улицами Карла Маркса и Большой Красной.
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