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Общество 10 октября 2024 12:03

В Казани ограничат движение транспорта и закроют парковку на ул. Пушкина

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В Казани введут временное ограничение движения транспорта и доступа к парковке по улице Пушкина. Причиной послужили монтажные и демонтажные работы, сообщили в городском комитете внешнего благоустройства.

Уточняется, что с 0:00 12 октября до 23:59 30 октября проезжая часть и парковка будут перекрыты на участке между улицами Карла Маркса и Большой Красной.

#ограничение движения #закрытие дорог #Транспорт #Казань
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