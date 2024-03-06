Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани из-за горнолыжного фестиваля ограничат движение по улице Баумана
В столице Татарстана из-за предстоящего фестиваля по горнолыжному спорту «Крутой спуск» на пять дней частично ограничат движение транспорта по улице Баумана. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.
Движение по участку улицы Баумана по направлению от улицы Профсоюзная до Безымянного спуска окажется перекрыто с 18.00 6 марта до 18.00 11 марта.
Ограничение не затронет машины, имеющие специальные пропуска по форме, определяемой АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов».
Первый фестиваль по горнолыжному спорту «Крутой спуск» пройдет в воскресенье, 10 марта, у Казанского Кремля. Для 200 сноубордистов и лыжников будут оборудованы 100-метровые трассы. Для профессиональных спортсменов подготовят спуск с трамплином, будет и отдельный спуск для любителей.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани до сентября перекрыт участок улицы Баумана из-за ремонта дома Щетинкина.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»