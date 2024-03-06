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Общество 6 марта 2024 13:05

В Казани из-за горнолыжного фестиваля ограничат движение по улице Баумана

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В Казани из-за горнолыжного фестиваля ограничат движение по улице Баумана
Фото: kzn.ru

В столице Татарстана из-за предстоящего фестиваля по горнолыжному спорту «Крутой спуск» на пять дней частично ограничат движение транспорта по улице Баумана. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Движение по участку улицы Баумана по направлению от улицы Профсоюзная до Безымянного спуска окажется перекрыто с 18.00 6 марта до 18.00 11 марта.

Ограничение не затронет машины, имеющие специальные пропуска по форме, определяемой АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов».

Первый фестиваль по горнолыжному спорту «Крутой спуск» пройдет в воскресенье, 10 марта, у Казанского Кремля. Для 200 сноубордистов и лыжников будут оборудованы 100-метровые трассы. Для профессиональных спортсменов подготовят спуск с трамплином, будет и отдельный спуск для любителей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани до сентября перекрыт участок улицы Баумана из-за ремонта дома Щетинкина.

#Транспорт #ограничение движения #улица баумана
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