Из-за проведения Суперкубка России по футболу перенесена дата забега «Ночная Казань»

Забег «Ночная Казань» переносится почти на месяц – с 15 июля на 19 августа. Это связано с проведением Суперкубка России по футболу, сообщает Минспорта РТ.

Организаторы изменили дату события в целях безопасности участников по решению Раиса Татарстана и МВД республики.

Дата регистрации участников в приобретенном слоте автоматически обновится, дополнительная информация будет отправлена спортсменам по электронной почте.

Состязания «Ночной Казани» включают забеги на 5 и 10 км в разное время. Незадолго до этого пройдут два детских старта на 300 и 600 метров. Помимо самих забегов предполагаются соревнования по спортивному ориентированию, где участники при помощи карты пройдут неизвестную им трассу через конкретные контрольные пункты.

Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА пройдет в Казани 15 июля на стадионе «Ак Барс Арена».