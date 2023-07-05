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Из-за проведения Суперкубка России по футболу перенесена дата забега «Ночная Казань»
Забег «Ночная Казань» переносится почти на месяц – с 15 июля на 19 августа. Это связано с проведением Суперкубка России по футболу, сообщает Минспорта РТ.
Организаторы изменили дату события в целях безопасности участников по решению Раиса Татарстана и МВД республики.
Дата регистрации участников в приобретенном слоте автоматически обновится, дополнительная информация будет отправлена спортсменам по электронной почте.
Состязания «Ночной Казани» включают забеги на 5 и 10 км в разное время. Незадолго до этого пройдут два детских старта на 300 и 600 метров. Помимо самих забегов предполагаются соревнования по спортивному ориентированию, где участники при помощи карты пройдут неизвестную им трассу через конкретные контрольные пункты.
Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА пройдет в Казани 15 июля на стадионе «Ак Барс Арена».
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