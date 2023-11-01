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Новости Татарстана и Казани
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В Казани из-за демонтажа кабеля временно ограничат движение по улице Татарстан
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Фото: © «Татар-информ»
В Казани на выходные перекроют для движения автомобилей и пешеходов улицу Татарстан. Об этом сообщает мэрия в своем телеграм-канале.
Причиной временных неудобств стал демонтаж кабеля. С 0:00 4 ноября и до 2 часов ночи 5 ноября будут полностью закрыты проезжая часть и тротуар на участке от дома №3 до дома №16.
Ранее сообщалось, что в Казани на полтора месяца продлили ограничение движения по улице Фучика.
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