В Казани из-за демонтажа кабеля временно ограничат движение по улице Татарстан

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В Казани на выходные перекроют для движения автомобилей и пешеходов улицу Татарстан. Об этом сообщает мэрия в своем телеграм-канале.

Причиной временных неудобств стал демонтаж кабеля. С 0:00 4 ноября и до 2 часов ночи 5 ноября будут полностью закрыты проезжая часть и тротуар на участке от дома №3 до дома №16.

Ранее сообщалось, что в Казани на полтора месяца продлили ограничение движения по улице Фучика.