Общество 11 августа 2025 10:37

В Казани из-за автопробега БРИКС ограничили движение на улице Кремлевской

В Казани из-за автопробега БРИКС ограничили движение на улице Кремлевской
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В столице Татарстана ограничили движение транспорта на улице Кремлевской из-за подготовки и проведения автопробега БРИКС. Об этом рассказали в городском Комитете внешнего благоустройства, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничения на участке от улицы Чернышевского до площади Первого Мая в обоих направлениях начали действовать сегодня, 11 августа, в 6 часов утра. Они сохранятся до 16 часов 12 августа.

Кроме того, завтра, 12 августа, на нескольких улицах Казани ограничат движение транспорта в связи с подготовкой и проведением чемпионата России по спортивному ориентированию.

