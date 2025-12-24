В Казани из контейнеров для раздельного сбора вывезли 115 тыс. кубометров вторсырья

Фото: kzn.ru

С начала года из установленных в столице Татарстана желтых контейнеров для раздельного сбора отходов вывезли 115 тыс. куб. метров мусора. Об этом сообщает пресс-служба ООО «УК «ПЖКХ».

По информации мусорного оператора, в общей сложности в Казани и остальной западной части республики установлено более 2,8 тыс. желтых сеток. На 250 площадках находятся два или более контейнера для вторсырья.

Новые контейнеры заметно прочнее старых, устойчивее к коррозии и механическим повреждениям, имеют больший срок службы. К тому же они легче, за счет чего их проще перемещать и обслуживать, а современный дизайн привлекает внимание горожан, заявили в УК «ПЖКХ».

При раздельном сборе отходов в желтых контейнерах предусмотрены пять фракций. Это стекло (бутылки и банки – цветные и прозрачные), металл (алюминиевые и стальные банки, крышки), бумага (картон, офисная бумага, газеты, журналы), пластик (бутылки, канистры, флаконы, контейнеры, пакеты с маркировкой 1–5), тетрапаки (упаковки от соков, молока и других продуктов), напомнили в пресс-службе мэрии.

Весной анонсировалось, что до конца года во дворах Казани установят 770 желтых контейнеров для сбора перерабатываемого сырья.

Недавно в Татарстане утвердили повышение тарифов на газ и вывоз мусора. В западной зоне республики, включая столицу РТ, вывоз твердых коммунальных отходов с 1 января подорожает с 598,49 рубля за один кубический метр до 608,46 рубля. С 1 октября стоимость услуги вырастет до 668,70 рубля.