В Казани IX Республиканский ифтар начался с минуты молчания

Сегодня в Казани на площадке международного выставочного центра Kazan Expo начался IX Республиканский ифтар. Гостями массовой трапезы стали порядка 5 тыс. человек. Среди них — Президент Татарстана Рустам Минниханов. Духовенство представляет муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.

Перед началом мероприятия Рустам Минниханов объявил минуту молчания. Участники выразили соболезнования родным погибших и пострадавших в казанской гимназии №175 и совершили молитву-дуа за них. Также был прочитан Коран, имамы выступили с проповедями. С заходом солнца началось разговение и коллективный намаз.

Организаторами ифтара выступают Духовное управление мусульман РТ, дирекция стадиона «Ак Барс Арена» и национально-туристический комплекс «Туган авылым».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на сегодняшний ужин заготовили свыше 3 тонн риса, 3 тонны мяса, 10 тыс. бутылок воды. Одна порция стоит порядка 500 рублей.