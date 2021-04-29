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Ру Тат
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29 апреля 2021  19:30
Тимур Рахматуллин

На Республиканский ифтар в Казани заготовят 3 тонны мяса и 10 тысяч бутылок воды

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На IX Республиканский ифтар заготовят свыше 3 тонн риса, 3 тонн мяса, 10 тыс. бутылок воды. Об этом сегодня на ифтаре для журналистов, организованном муфтием Татарстана Камилем Самигуллиным, рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ» бизнесмен Радик Абдрахманов.

По его словам, только на продукты будет потрачено свыше 10 млн рублей. Также будут закуплены маски, антисептики и т.п. «Одна порция выходит примерно 500 рублей», — добавил он. 

Как сообщало ИА «Татар-информ», IX Республиканский ифтар пройдет 11 мая в международном выставочном центре Kazan Expo. Организаторами массовой трапезы в Казани выступают Духовное управление мусульман РТ, дирекция стадиона «Ак Барс Арена» и национально-туристический комплекс «Туган авылым».

На коллективное разговение соберутся порядка 5 тыс. человек. Среди приглашенных — первые лица республики, иностранные гости, представители бизнеса и нуждающиеся: многодетные и малоимущие семьи, люди с ограниченными возможностями здоровья.

Снижение количества гостей вызвано ограничениями, связанными с распространением коронавируса.

Мероприятие будут обслуживать сотни волонтеров ДУМ РТ.

В прежние годы республиканские ифтары проходили на стадионе «Ак Барс Арена» и в Академии тенниса. В 2019 году под сводом футбольного стадиона собрались 20 тыс. верующих. В 2020-м ифтар был проведен в онлайн-формате из-за пандемии Covid-19.

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