В Казани исполнят сочинения победителей I Международного конкурса молодых композиторов

Юбилейный фестиваль Софии Губайдулиной Te salutant, Sofia завершится исполнением произведений нового поколения композиторов. Все они – лауреаты и победители I Международного конкурса молодых композиторов имени Губайдулиной.

Хедлайнером завершающей программы станет оркестр Центра современной музыки Софии Губайдулиной под управлением художественного руководителя – заслуженного артиста РТ Анны Гулишамбаровой.

«У оркестра достаточно специфический состав: нам часто приходится адаптировать сочинения под себя. В этот раз произошла уникальная для нас практика – композиторы высокого профессионального уровня писали именно для нашего коллектива. На концерте мы представим лучшие на наш взгляд сочинения», – призналась Гулишамбарова.

Сольные партии сочинений исполнят Александр Суслин (контрабас, Германия), Владимир Волков (баян, Москва), Татьяна Жак (фортепиано, Санкт-Петербург), Георгий Тян (электрогитара, Санкт-Петербург), а также казанские вокалисты – Маргарита Полушкина и Адиля Ганиуллина.

Концерты пройдут 29 октября в зале Союза композиторов (исполнитель – Московский ансамбль современной музыки) и 31 октября в зале Казанской Ратуши.

Напомним, что конкурсом было принято около ста заявок из 14 стран мира.