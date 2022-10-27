В Казани ищут подрядчика для строительства сетей водоснабжения к Голубому озеру

В Казани планируется проложить сети водоснабжения к территории вблизи Большого Голубого озера по ул.Лесной. подрядчика выберут по итогам аукциона, участвовать в котором могут только субъекты малого и среднего предпринимательства. На эти цели направят 647 993 рублей – эти средства выделит МУП «Водоканал».

В эту сумму включены расходы участника размещения заказа, выполнение работ, в том числе стоимость оборудования, материалов, необходимых для оказания услуг транспортные и другие расходы, следует из документации, размещенной на сайте госзакупок.

Итоги конкурса планируется подвести 11 ноября, срок выполнения работ составляет 15 дней с момента заключения договора.

Напомним, в будущем году в рамках второй очереди благоустройства казанских Голубых озер будет создана инфраструктура для экологических троп и маршрутов. Сейчас совместно с экологическими сообществами разработаны шесть основных маршрутов вокруг водоемов – пользоваться ими можно будет после установки базовой инфраструктуры и навигации на территории. Началось благоустройство с работ по берегоукреплению, в первую очередь – у Хрустального водопада.