В 2023 году на Голубых озерах Казани будет создана инфраструктура для экотроп и маршрутов

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В следующем году в рамках второй очереди благоустройства казанских Голубых озер будет создана инфраструктура для экологических троп и маршрутов. Об этом «Татар-информу» сообщили в Фонде «Институт развития городов РТ».

Сейчас совместно с экологическими сообществами разработаны шесть основных маршрутов вокруг Голубых озер. Пользоваться ими можно будет после установки базовой инфраструктуры и навигации на территории.

Одной из главных точек притяжения станет павильон с бесплатным общественным туалетом, кафе и коворкингом для проведения мероприятий по экопросвещению. Проект павильона на озере разработан согласно принципам максимальной интеграции в природную среду: фасад будет обшит деревянными планками, а специальное расположение планок будет имитировать «рябь на воде». Также будут проведены сети наружного освещения и водоснабжения и осуществлена укладка покрытий и пешеходных троп из лиственницы.

В рамках Стратегии развития Казанки сейчас на территории Голубых озер идут работы по берегоукреплению. Первостепенная задача — укрепление берега у Хрустального водопада. На сегодняшний день происходит укрепление дна и откосов ландшафтным камнем. Берегоукрепительные мероприятия на сегодняшний день выполнены на 64%. Замене также подлежит деревянный мостик, находившийся в аварийном состоянии.

Инициатива обновить берегоукрепление исходила в первую очередь от экологов. Водопад является перемычкой, отделяющей озеро от русла реки Казанки. Из озера под сильным напором выходила большая масса воды, вымывая берега, — порядка 1 600 литров в секунду, что создавало угрозу потери Большого Голубого озера из-за его слияния с Казанкой. Завершение первой очереди запланировано на ноябрь этого года.

В фонде уточнили, что благоустройство Голубых озер — это масштабный проект, для работы над которым были задействованы все экспертные силы республики. С точки зрения бюджета проект будет реализован в рамках Программы развития общественных пространств РТ: всего на благоустройство заложено 50 млн рублей. Miriada Group выступают в роли проектировщиков. А архитекторы — это Orchestra Design, которые работают над Стратегией в целом.

«Укрепление берегов — ООО ПК „Мелиорация“. Они спроектировали объект „Строительство гидротехнического сооружения на реке Казанка“ на территории государственного природного заказника регионального значения комплексного профиля „Голубые озера“. Компания специализируется на проектировании гидротехнических сооружений, у них огромный опыт работы. Всего на укрепление берегов вместе с пирами выделено 81,9 млн рублей», — рассказали «Татар-информу» в Фонде «Институт развития городов РТ».

Голубые озера — уникальное явление природы, точка притяжения для туристов и горожан. Необычный цвет воды возник благодаря связи с глубинными карстовыми водами. Озера подпитываются на глубине более 100 метров сульфатными водами.