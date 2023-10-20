В Казани и Москве ипотека стала вдвое дороже аренды

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В Казани и Москве ипотека за последний год стала в 2,3 раза дороже аренды. Об этом свидетельствуют данные сервиса «ЦИАН. Аналитика», на которые ссылается РБК.

В столице Татарстана ипотека за «однушку», приобретенную на вторичном рынке, обойдется в 59 тыс. рублей в месяц, а аренда подобной квартиры — в 26 тыс. рублей.

Год назад разрыв между ипотекой и арендой был ниже — 1,8 раза. На тот момент платеж по кредиту составлял 42,8 тыс. рублей, а плата за аналогичную съемную квартиру — 22,7 тыс.

В свою очередь в столице России платеж по ипотеке за «однушку», приобретенную на вторичном рынке, составит 118 тыс. рублей в месяц, а за арендованную квартиру придется платить 51 тыс. рублей в месяц. Год назад разница между ипотекой и арендой там была ниже и составляла те же 1,8 раза.

Кроме того, наиболее ощутим разрыв цен между ипотекой и арендой сейчас в Уфе, в 2,18 раза, и в Санкт-Петербурге, в 2,16 раза. Год назад в обоих городах он опять-таки был меньше (в 1,8 и в 1,9 раза).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Казань возглавила антирейтинг городов-миллионников с самой невыгодной ипотекой.