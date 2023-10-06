Ипотека стала для жителей Казани дороже, чем аренда жилья

Столица Татарстана возглавила антирейтинг городов-миллионников с самой невыгодной ипотекой. Об этом свидетельствуют данные сервиса «ЦИАН. Аналитика».

В Казани аренда однокомнатной квартиры сейчас обходится в 24,8 тыс. рублей. При этом ежемесячный платеж по ипотеке за «однушку», приобретенную на вторичном рынке с первым взносом в 25% и ставкой 15%, равняется 59,5 тыс. рублей.

Таким образом, в столице РТ аренда жилья в 2,4 раза выгоднее ипотеки. Сходная ситуация сложилась в Москве, Санкт-Петербурге и Уфе, где наблюдается разрыв в 2,3, 2,2 и 2 раза соответственно.

Выгоднее всего брать ипотеку в таких городах-миллионниках, как Новосибирск и Екатеринбург. Но даже там она на 47 и 55% дороже аренды.

В среднем ежемесячные платежи по ипотеке на вторичном рынке в российских мегаполисах выше ставки аренды на 80% для однокомнатных квартир и на 65% для двухкомнатных, замечает Telegram-канал «Банкста».

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин анонсировал, что Правительство России может продлить программу семейной ипотеки после ее завершения.