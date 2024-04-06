В Казани и Челнах по нацпроекту установят 19 «умных» светофоров

19 интеллектуальных транспортных систем (ИТС), так называемых «умных» светофоров, появится на перекрестках Казани и Набережных Челнов в текущем году. Их внедрение будет проходить в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

ИТС борются с дорожными заторами, увеличивают среднюю скорость движения и уменьшают выбросы вредных веществ путем оптимизации движения транспортных потоков, подчеркнули в Миндортрансе РТ.

В столице Татарстана будет установлено 13 подобных систем. В Казани одним из первых «поумнеет» перекресток Карла Маркса – Миславского. Здесь установят контроллер, камеру и шесть пунктов учета интенсивности движения. Светофоры на этом перекрестке будут в реальном времени подстраиваться под дорожную обстановку. Работы планируется завершить до 1 сентября.

Интеллектуальные системы в Казани появятся также на следующих участках: К.Маркса – К.Фукса, Островского – Суконная, ул. Островского, 57а, ул. Серова, 12, ул. Серова, 2 (мечеть «Ярдэм»), Тукая – Карима, Качалова – Шаляпина, Ударная – Сахалинская, Пржевальского – Лукина, ул. Восстания, 105, ул. Вересаева, 1, ул. Бутлерова, 56.

В Набережных Челнах установят шесть «умных» светофоров: пр. Набережночелнинский – ост. Поликлиника №4, Гостевая – Аэродромная, ул. 40 лет Победы – пр. Вахитова, ул. 40 лет Победы – пр. Беляева, ул. 40 лет Победы – пр. Автозаводский, ул. Моторная – Ремонтный проезд.

Адаптивная система управления дорожным движением синхронизирует все светофорные объекты, чтобы потоки транспорта преодолевали последующие перекрестки с минимальными задержками. Работы по установке систем «умных» светофоров проводятся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента страны Владимира Путина. Они охватывают более 10 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жильё и городская среда». 29 февраля 2024 года, выступая с посланием Федеральному Собранию, глава государства анонсировал новые национальные проекты «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Экономика данных».