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В Казани госавтоинспекторы поймали 15-летнего подростка на питбайке
Во время профилактического рейда по выявлению нарушений ПДД со стороны мотоциклистов сотрудники Госавтоинспекции Казани остановили 15-летнего подростка, управлявшего мотоциклом без водительского удостоверения.
«Транспортное средство было эвакуировано на специализированную стоянку, а в отношении несовершеннолетнего нарушителя в присутствии его законного представителя был составлен административный протокол», – рассказал сотрудник ГИБДД.
Он добавил, что информация будет направлена в подразделение по делам несовершеннолетних. Будет запрошена характеристика на школьника и рассмотрен вопрос о постановке его на профилактический учет.
Как выяснилось, 15-летний нарушитель в этот день отмечал выпускной из 9 класса. По его словам, это был первый раз после начала мотосезона, когда он сел за руль мотоцикла, зарегистрированного уже около двух лет на его дедушку.
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