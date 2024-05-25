В Казани госавтоинспекторы поймали 15-летнего подростка на питбайке

Во время профилактического рейда по выявлению нарушений ПДД со стороны мотоциклистов сотрудники Госавтоинспекции Казани остановили 15-летнего подростка, управлявшего мотоциклом без водительского удостоверения.

«Транспортное средство было эвакуировано на специализированную стоянку, а в отношении несовершеннолетнего нарушителя в присутствии его законного представителя был составлен административный протокол», – рассказал сотрудник ГИБДД.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Он добавил, что информация будет направлена в подразделение по делам несовершеннолетних. Будет запрошена характеристика на школьника и рассмотрен вопрос о постановке его на профилактический учет.

Как выяснилось, 15-летний нарушитель в этот день отмечал выпускной из 9 класса. По его словам, это был первый раз после начала мотосезона, когда он сел за руль мотоцикла, зарегистрированного уже около двух лет на его дедушку.