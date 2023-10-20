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Новости Татарстана и Казани
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В Казани гигантская лужа мешает подъехать к парковке по соседству с Генконсульством КНР
В столице Татарстана гигантская лужа мешает подъехать к муниципальной платной парковке, расположенной по соседству с Генеральным консульством Китая.
Вся проезжая часть на этом участке улицы Толстого залита водой — она находится значительно ниже тротуаров.
Муниципальная парковка начинается от места пересечения улицы Толстого с улицей Подлужная. Рядом также находится станция зарядки электромобилей.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что сегодня в Татарстане ожидаются небольшой дождь и снег.
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