В Казани гигантская лужа мешает подъехать к парковке по соседству с Генконсульством КНР

Фото: © Аяз Исмагилов / «Татар-информ»

В столице Татарстана гигантская лужа мешает подъехать к муниципальной платной парковке, расположенной по соседству с Генеральным консульством Китая.

Вся проезжая часть на этом участке улицы Толстого залита водой — она находится значительно ниже тротуаров.

Муниципальная парковка начинается от места пересечения улицы Толстого с улицей Подлужная. Рядом также находится станция зарядки электромобилей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что сегодня в Татарстане ожидаются небольшой дождь и снег.