В Татарстане ожидаются небольшой дождь и снег

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Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра республики.

Кроме того, прогнозируются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Будет дуть южный, юго-западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду. Столбик термометра будет показывать от +4 до +9 градусов.