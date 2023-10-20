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Общество 20 октября 2023 07:55

В Татарстане ожидаются небольшой дождь и снег

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В Татарстане ожидаются небольшой дождь и снег
Фото: © «Татар-информ»

Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра республики.

Кроме того, прогнозируются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Будет дуть южный, юго-западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду. Столбик термометра будет показывать от +4 до +9 градусов.

#прогноз погоды
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