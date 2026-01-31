news_header_top
Происшествия 31 января 2026 11:07

В Казани эвакуируют машины, мешающие уборке снега

В Кировском и Московском районах Казани эвакуируют машины – те, которые припаркованы под запрещающими знаками и мешают снегоуборочным машинам.

«Такие автомобили мешают уборке снега и затрудняют движение, особенно на узких улицах», – обьяснили в администрации Кирмоса.

«Татар-информ» рассказывал, что из-за большого количества снега в Казани был введен план «Буран». Он продлится с шести вечера 30 января до полуночи 2 февраля, во время него действуют ограничения на движение по городским улицам.

#кировский и московский районы казани #эвакуатор #снегопад в Казани
