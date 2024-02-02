В Казани эвакуировали почти 500 машин, мешавших уборке снега

495 авто – именно столько машин эвакуировали сотрудники Госавтоинспекции Казани с 29 января по 1 февраля. Как сообщает мэрия города, брошенный транспорт стоял у обочин и мешал уборке снега и проезду автобусов и троллейбусов.

Теперь нарушителей ждет штраф. В Госавтоинспекции напомнили, что водителей, оставивших свой авто на полосе общественного транспорта, оштрафуют на 1,5 тыс. рублей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани продлили план «Буран», чтобы городские службы могли очистить все улицы города от снега.