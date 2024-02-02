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Татар-информ
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Новости Татарстана и Казани
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В Казани эвакуировали почти 500 машин, мешавших уборке снега
495 авто – именно столько машин эвакуировали сотрудники Госавтоинспекции Казани с 29 января по 1 февраля. Как сообщает мэрия города, брошенный транспорт стоял у обочин и мешал уборке снега и проезду автобусов и троллейбусов.
Теперь нарушителей ждет штраф. В Госавтоинспекции напомнили, что водителей, оставивших свой авто на полосе общественного транспорта, оштрафуют на 1,5 тыс. рублей.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани продлили план «Буран», чтобы городские службы могли очистить все улицы города от снега.
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