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Общество 2 февраля 2024 12:06

В Казани эвакуировали почти 500 машин, мешавших уборке снега

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495 авто – именно столько машин эвакуировали сотрудники Госавтоинспекции Казани с 29 января по 1 февраля. Как сообщает мэрия города, брошенный транспорт стоял у обочин и мешал уборке снега и проезду автобусов и троллейбусов.

Теперь нарушителей ждет штраф. В Госавтоинспекции напомнили, что водителей, оставивших свой авто на полосе общественного транспорта, оштрафуют на 1,5 тыс. рублей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани продлили план «Буран», чтобы городские службы могли очистить все улицы города от снега.

#эвакуация #автомобиль #уборка снега #Казань
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