План «Буран» в Казани продлен до 2 февраля

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Руководство Казани решило еще раз продлить действие плана «Буран» — теперь до 2 февраля. Об этом на оперативном заседании штаба по уборке снега сообщил замглавы исполкома, курирующий вопросы благоустройства, Игорь Куляжев.

«Действие плана „Буран“ введено 17 января. Решением Комиссии по чрезвычайным ситуациям продлено до сегодняшнего дня, чтобы городские службы с привлечением дополнительной техники могли очистить все улицы города от снега», — отметил докладчик.

Согласно данным Гидромецентра РТ, за весь январь в республике выпало 83,5 мм осадков или 184% от нормы, в том числе с 17-го по 22 января 49 мм или 106% от месячной нормы. При этом высота снежного покрова в Казани составила 82 см при средней многолетней высоте 50 см.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что с 17 января на снегоплавильные полигоны Казани было вывезено 600 тыс. тонн снега.