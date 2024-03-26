В Казани еще одна женщина пострадала из-за падения льда с крыши на Горького

Сегодня в социальных сетях появилось видео, снятое рядом с Управлением здравоохранения в Казани. Очевидцы сообщали, что с крыши здания на девушку рухнула огромная глыба льда.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Управления здравоохранения Казани, девушку госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести. Сейчас она находится на обследовании в городской больнице №7.

Данную информацию уже проверяет прокуратура. Как сообщил официальный представитель ведомства в Татарстане Руслан Галиев, по итогам надзорных мероприятий будет решаться вопрос о мерах реагирования.

Напомним, накануне мужчина и женщина в разных районах Казани получили травмы от упавших с крыш ледяных глыб. Женщина пострадала в результате схода ледяного пласта с крыши трехэтажного здания по улице Горького.