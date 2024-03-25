Мужчина и женщина в разных районах Казани получили травмы от упавших с крыш ледяных глыб

Как стало известно «Татар-информу», сегодня двое жителей Казани пострадали от упавших с крыш ледяных глыб.

Так, на Чистопольской улице с козырька пятиэтажного дома №26/5 снежная наледь упала на 35-летнего мужчину. В результате казанец получил многочисленные травмы, от госпитализации отказался.

Кроме того, от упавшей с крыши ледяной глыбы пострадала 45-летняя женщина. Ледяной пласт сошел с крыши трехэтажного здания по улице Горького. Пострадавшую доставили в городскую больницу №7.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани главу районной администрации оштрафовали за некачественную очистку улиц от снега. По постановлению прокуратуры глава администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов города был оштрафован на 20 тысяч рублей.