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В Казани еще один маршрут трамвая начал курсировать без кондуктора
В Казани еще один маршрут трамвая начал курсировать без кондуктора – устройствами для самостоятельной оплаты проезда оснащены четыре трамвая №3. Об этом рассказали в МУП «Метроэлектротранс».
«На линии работают усиленные мобильные бригады КРО и административный персонал депо <...> Оплачивайте проезд в течение одной остановки при входе в транспорт», – предупредили пассажиров в предприятии.
Накануне бескондукторная система оплаты начала работать в трамваях №2 и троллейбусах №13, 18 сентября – 16 трамваев №4. В ближайшие дни перечень пополнят троллейбусы №7 (11 единиц), №9 (14) и трамваи №6 (6), №8 (6).
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