Трамваи №2 и троллейбусы №13 в Казани начали курсировать без кондукторов

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С 20 сентября в трамваях №2 и троллейбусах №13 введена бескондукторная система оплаты проезда. Пассажиры, заходя в общественный транспорт, будут использовать устройства для самостоятельной оплаты, объяснили в «Метроэлектротрансе».

Как отметили в МУП, в этой системе работает уже более 40 машин: это трамваи маршрутов №2 и 4 и троллейбусы №2, 6 и 13. В ближайшие дни список пополнят троллейбусы №7 и 9, а также трамваи №3 и 6 — 11, 14, 4 и 6 единиц транспорта соответственно.

Правила оплаты по валидартору пассажирам разъясняют мобильные бригады КРО и административный персонал депо.

«Для подтверждения оплаты пассажиру достаточно будет приложить карту к этому валидатору и на нем отобразится информация была ли произведена оплата в данном транспортном средстве», — объяснили в «Метроэлектротрансе».

Напомним, что 18 сентября по бескондукторной системе начали работать 16 трамваев №4.