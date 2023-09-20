Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Трамваи №2 и троллейбусы №13 в Казани начали курсировать без кондукторов
С 20 сентября в трамваях №2 и троллейбусах №13 введена бескондукторная система оплаты проезда. Пассажиры, заходя в общественный транспорт, будут использовать устройства для самостоятельной оплаты, объяснили в «Метроэлектротрансе».
Как отметили в МУП, в этой системе работает уже более 40 машин: это трамваи маршрутов №2 и 4 и троллейбусы №2, 6 и 13. В ближайшие дни список пополнят троллейбусы №7 и 9, а также трамваи №3 и 6 — 11, 14, 4 и 6 единиц транспорта соответственно.
Правила оплаты по валидартору пассажирам разъясняют мобильные бригады КРО и административный персонал депо.
«Для подтверждения оплаты пассажиру достаточно будет приложить карту к этому валидатору и на нем отобразится информация была ли произведена оплата в данном транспортном средстве», — объяснили в «Метроэлектротрансе».
Напомним, что 18 сентября по бескондукторной системе начали работать 16 трамваев №4.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»