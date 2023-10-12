В Казани еще на 10 дней продлили ограничение движения по улицам Сыртлановой и Мавлютова

Фото: пресс-служба мэрии Казани

В Казани продлили ограничение движения по улицам Сыртлановой и Хусаина Мавлютова. Временные неудобства связаны с реконструкцией водопровода, рассказали в Комитете внешнего благоустройства горисполкома.

Изначально участки дороги хотели перекрыть на период с 16 октября по 20 ноября. Сейчас ограничительный режим будет действовать с 16 октября по 30 ноября: будет закрыта проезжая часть в районе домов № 1 и № 5, между домами № 9 и № 11, вблизи пересечения с улицами Мавлютова и Гарифьянова, а также в районе дома № 17 по улице Мавлютова.

Кроме того, будет закрыта проезжая часть по улице Мавлютова у дома № 17е корп.5, а вблизи здания № 17е корп.2 также перекроют местный проезд.