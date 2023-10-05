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В Казани еще две малоэтажки признали аварийными и подлежащими сносу
Казанские власти признали два малоэтажных дома аварийными и подлежащими сносу — это объекты, находящихся по адресу: ул. Привокзальная, 24 и ул. Телецентра, 5. Постановления опубликованы в новом выпуске Сборника документов и правовых актов, размещенном на сайте мэрии.
Отмечается, что решение было принято после того, как были рассмотрены заявления собственников жилья.
«Признать многоквартирный дом № 24 по ул. Привокзальная аварийным и подлежащим сносу в соответствии с техническим заключением АО „БТИ РТ“ №ТЗ-010/21», — говорится в первом постановлении.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани признан аварийным многоквартирный дом по улице Космонавтов.
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