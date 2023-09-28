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Новости Татарстана и Казани
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В Казани признан аварийным многоквартирный дом по улице Космонавтов
Власти столицы Татарстана признали аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом №31а по улице Космонавтов. Соответствующее постановление исполкома города опубликовано в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования Казани.
Такое решение принято в соответствии с заключением городской межведомственной комиссии после рассмотрения заявления собственников квартир.
Собственники жилых помещений теперь должны обеспечить: снос признанного аварийным здания в шестимесячный срок и вывоз образовавшегося строительного мусора.
В противном случае Управление жилищной политики Казани должно будет до 1 января 2026 года обеспечить отселение жильцов. Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя руководителя исполкома Искандера Гиниятуллина.
Дом №31а по улице Космонавтов представляет собой одноэтажное здание. Оно было построено в 1961 году.
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