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Общество 28 сентября 2023 11:46

В Казани признан аварийным многоквартирный дом по улице Космонавтов

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Власти столицы Татарстана признали аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом №31а по улице Космонавтов. Соответствующее постановление исполкома города опубликовано в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования Казани.

Такое решение принято в соответствии с заключением городской межведомственной комиссии после рассмотрения заявления собственников квартир.

Собственники жилых помещений теперь должны обеспечить: снос признанного аварийным здания в шестимесячный срок и вывоз образовавшегося строительного мусора.

В противном случае Управление жилищной политики Казани должно будет до 1 января 2026 года обеспечить отселение жильцов. Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя руководителя исполкома Искандера Гиниятуллина.

Дом №31а по улице Космонавтов представляет собой одноэтажное здание. Оно было построено в 1961 году.

#аварийное жилье
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