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Экономика 13 марта 2025 20:51

В Казани эксперты обсудили перспективы переработки вторсырья

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В Национальной библиотеке Татарстана прошла дискуссия на тему «зеленого бизнеса» в Казани. Эксперты обсудили, возможно ли построить прибыльное дело на вторсырье, как предприниматели превращают вторсырье в востребованные товары и что представляет собой бизнес-модель экопроектов. Организатором мероприятия выступила управляющая компания «Предприятие жилищно-коммунального хозяйства».

«Экологическая повестка для нас очень важна и наше предприятие – это не про мусор, а про новую экологическую повестку», – заявил «Татар-информу» гендиректор компании Евгений Чекашов перед началом дискуссии.

Он подчеркнул, что в Казани установлены более 11 тыс. контерйнерных площадок, в которых жители могут самостоятельно сортировать мусор и их количество будет только увеличиваться с каждым годом.

«Но самое главное – все, что мы отсортировали, не появится на полигонах, не будет захораниваться, плохо пахнуть и веками разлагаться. А есть вещи, которые вовсе не разлагаются. Мы же этому дадим вторую жизнь», – добавил Чекашов.

PR-менеджер компании Danaflex Ольга Фролова отметила, что сортировка вторсырья является одним из необходимых элементов для перехода на циклическую экономику. При этом, она добавила, что для экономической эффективности нужно научить потребителей ответственно относится к сортировке мусора.

Напомним, что в конце прошлого года мэр Казани Ильсур Метшин говорил о необходимости раздельного сбора мусора в городе. Однако, по его словам, пока этот вопрос решить не получится, потому что кроме столицы Татарстана к этому никто не готов.

«Тем не менее большая работа проводится с детьми. И мы первые будем готовы, как только подготовят нужные объекты», – отмечал Метшин.

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#мусор #Казань #вторсырье #переработка
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