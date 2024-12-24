В Казани в ближайшие 3 года появятся комплексы по переработке отходов

Строительство комплексов по переработке отходов и мусоросжигающего завода планируется провести в Казани в ближайшие 3 года. Об этом заявил Ильсур Метшин на встрече с журналистами.

«Контракт заключен, он в стадии реализации. Мы отстали ровно на принятие решения [о том,] какое будет оборудование, какого качества, и кто будет исполнителем. После Нового года сможем презентовать. Из раздельного сбора мусора принято решение о создании семи комплексов по переработке отходов. И мы их ждем как из печи пирога», – заявил Метшин.

Он напомнил, что в Казани недавно открылся полигон «Восточный», рассчитанный на 3 года. «Поэтому за 3 года мы должны построить комплексы по переработке и завод», – сказал мэр.

Что касается раздельного сбора мусора в городе, по его словам, пока этот вопрос решить не получится, потому что кроме Казани к этому никто не готов. «Тем не менее большая работа проводится с детьми. И мы первыми будем готовы, как только будут готовы объекты», – заключил Метшин.