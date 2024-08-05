В Казани экс-сотрудницу минсельхозпрода судят за помощь с субсидиями за взятку

Вахитовский суд Казани приступил к рассмотрению дела бывшей сотрудницы Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ Халиды Валиуллиной. Ее обвиняют в двух эпизодах получения взяток.

По версии следователей, в 2018 году Валиуллина, будучи начальником планово-учетного отдела Главного государственного сельскохозяйственного управления племенным делом в животноводстве Минсельхозпрода РТ, согласовала фиктивные документы, в результате чего директор «Казанского племконзавода» незаконно получил из республиканского бюджета субсидии на сумму более 10 млн рублей.

«За взятку в 25 тысяч рублей, полученную от посредника, Халида Валиуллина согласовала документы и направила на оплату. Помимо этого, в 2019 году за взятку в 50 тысяч рублей, полученную от того же посредника, теперь уже представлявшего интересы конно-скакового клуба “Динамо”, обвиняемая помогла получить субсидию в 15 млн рублей на возмещение части затрат, связанных с приобретением племенных коней», – озвучил версию следствия помощник прокурора Вахитовского района Казани Марк Гильманов.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Халида Валиуллина, выступая перед судом, подчеркнула, что осознает суть предъявленных ей обвинений. Она также заявила, что не имела представления о фиктивности предоставленных ей документов. Полученные на ее счет деньги она расценила как знак признательности и инициативу посредника, не настаивая на их передаче.

Вину женщина признала частично. По делу будут допрошены около тридцати свидетелей, но ни один из них не пришел сегодня, поэтому заседание было перенесено.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшей сотрудницы Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ. Женщина обвиняется в получении взяток за содействие в незаконном получении бюджетных субсидий, сообщили в СУ СК РФ по РТ.