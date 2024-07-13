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Экс-чиновница Минсельхозпрода Татарстана обвиняется в коррупции
Следственные органы Республики Татарстан завершили расследование уголовного дела в отношении бывшей сотрудницы Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ. Женщина обвиняется в получении взяток за содействие в незаконном получении бюджетных субсидий, сообщили в СУ СК РФ по РТ.
По данным следствия, в 2018 году обвиняемая, занимая должность начальника планово-учетного отдела Главного государственного сельскохозяйственного управления племенным делом в животноводстве, получила взятку в размере 25 тысяч рублей. За это она способствовала выделению более 10 миллионов рублей субсидий ООО «Племконзавод "Казанский"» на основании фиктивных документов.
Годом позже экс-чиновница получила еще 50 тысяч рублей за помощь в получении субсидии в 15 миллионов рублей для АНО «Конно-скаковой клуб "Динамо"».
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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