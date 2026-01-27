В Казани двоих бизнесменов осудили за многомиллионную аферу со стиральным порошком

В Ново-Савиновском суде Казани сегодня вынесли приговор двум бизнесменам из Казани за аферу со стиральным порошком. Судебная эпопея, длившаяся больше четырех лет завершилась обвинительными приговорами для подсудимых. По версии следствия, Виталий Говоров и Рауль Юмакулов около девяти лет назад обманули генерального директора компании «СК "Ак Барс”» Дамира Сафиуллина на 64 млн рублей.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Ранее по этому делу уже выносили два оправдательных приговора. Подсудимым была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, а в суд они пришли не под конвоем. Тем не менее сегодня все изменилось – их приговорили к 5 годам колонии общего режима и взяли под стражу прямо в зале суда. Кроме того, они должны выплатить 59 млн рублей в пользу потерпевшего.

После того, как подсудимые выслушали постановление, они успели только позвонить домочадцам, предупредить о том, что их забирает конвой. Было видно, что они не ожидали такого решения.

Напомним, что ранее «Татар-информ» уже освещал это дело. По версии следствия, в 2017 году Рауль Юмакулов обратился к генеральному директору компании «СК “Ак Барс”» Дамиру Сафиуллину и предложил инвестировать деньги в производство сухих чистящих средств. Бюджет – не более 50 миллионов, 34 из которых – на оборудование, восемь – на упаковку и все остальное на аренду и зарплаты работникам.

Сафиуллин ответил согласием и они совместно учредили фирму «ПОИНТ», однако дальше не продвинулись – порошок получался некачественным. Тогда Сафиуллин якобы узнал, что оборудование, которое должны были закупить у фирмы «Адамант» за 27 миллионов 436 тысяч рублей, на самом деле было изготовлено кустарно. По версии Сафиуллина, Юмакулов изначально был в сговоре с владельцем «Адаманта», Виталием Говоровым.