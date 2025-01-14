Бизнесмены из Казани снова на скамье подсудимых за аферу со стиральным порошком на 64 млн

Сегодня в Ново-Савиновском суде Казани допросили свидетелей по делу о мошенничестве на 64 миллиона рублей. Двоих бизнесменов судят уже в третий раз, первые два раза суд выносил им оправдательные приговоры. Преступление, по версии следствия, произошло еще в 2017 году, а судебные тяжбы по этому делу длятся уже более трех лет.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«У нас с фирмой “ПОИНТ” был заключен контракт на производство оборудования. Мы должны были частично изготовить для них оборудование для химического производства. Оно производилось под наблюдением технадзора, периодически приезжал представитель “ПОИНТ”. С нашей стороны проводился технический контроль», – рассказал директор производственной компании «Адамант» Дмитрий Волков.

По версии следствия, в 2016 году Рауль Юмакулов обратился к генеральному директору компании «СК “Ак Барс”» Дамиру Сафиуллину. Он предложил Сафиуллину инвестировать деньги в производство сухих чистящих средств. Бюджет – не более 50 миллионов, 34 из которых – на оборудование, восемь – на упаковку и все остальное на аренду и зарплаты работникам.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Сафиуллин согласил и вместе с Юмакуловым учредил фирму «ПОИНТ». На ее счет они частями перевели деньги. Оборудование для предприятия изготовила Ижевская фирма «Адамант» за 27 миллионов 436 тысяч рублей. Однако бизнес не пошел, потому что стиральный порошок, который производил «ПОИНТ», получался некачественным.

«Порошок, то не растворялся, то получался комковатым», – рассказал бывший работник фирмы «Полимекс Импорт», заместитель председателя Торговой палаты Марат Ахматов.

На тот моменте Сафиуллин якобы узнал, что купленное оборудование сделано не фирмой «Адамант», а собрано кустарным способом. Об этом ему рассказал его сотрудник, который заверил, что все неполадки с запуском работ связаны именно с этим.

Дамир тогда пригрозил руководителю «Адаманта», Виталию Говорову, заявлением в полицию из-за обмана с поставкой. Виталий отговорил Сафиуллина от обращения в органы и предложил вместо этого продать свою долю в компании. Так, права требования по договору цессии были переданы «Полимексимпорту», а Говоров остался должен Сафиуллину 64 миллиона рублей.

Дамир Сафиуллин уверен – Говоров и Юмакулов заранее сговорились, чтобы обмануть его. Сейчас двоих бизнесменов обвиняют по статье «Мошенничество». В прошлый раз, еще в 2022 году, государственный обвинитель требовал для них по пять лет лишения свободы, но их оправдали.