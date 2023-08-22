В Казани две квартиры в доме на Актайской затопило из-за засорившейся ливневки

В доме №7 по улице Актайская, расположенном в Приволжском районе Казани, две квартиры оказались затопленными во время дождя из-за мусора, забившего ливневку крыши. Об этом сообщает ГТРК «Татарстан».

«В 3.15 утра меня сестра будит – у нас, говорит, все льет, топит. <…> Я на последнем этаже живу. И потом захожу в зал. А там льет как из ведра», — рассказала владелица одной из пострадавших квартир Анастасия Пиркина.

Причиной потопа стало попадание мусора в ливневую систему после ремонта крыши. Протекла вода и в квартиру, находящуюся под жилищем Анастасии.

В управляющей компании заверили, что в настоящее время засор устранен. В дальнейшем в доме проведут дополнительное обследование, при необходимости ливневку крыши прочистят вновь.

«Ремонт по восстановлению будет проводиться за счет управляющей компании», — уточнил директор управляющей компании «УютСервисГрупп» Сергей Рябцев.

В ночь на 21 августа по Татарстану прошли дожди, местами сильные. В республике продолжается понижение температурного фона.