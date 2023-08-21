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Общество 21 августа 2023 07:00

Синоптики обещают дожди, грозы и град в Татарстане

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Синоптики обещают дожди, грозы и град в Татарстане
Фото: © «Татар-информ»

21 августа ночью в Татарстане ожидаются дожди, местами сильные. Днем тоже возможны кратковременные осадки, а в отдельных районах — грозы и град. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Погода будет облачной с прояснениями, прогнозируются кратковременные усиления ветра до 14, а при грозе — до 15–20 м/с.

Ночью температуры воздуха составят от 6 до 11 градусов, на западе республики — до 15 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до 19–24 градусов.

#прогноз погоды #град #гроза
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