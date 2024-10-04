В Казани два года за 115,6 млн рублей будут дежурить вертолет Ми-8 и его экипаж

Вертолет Ми-8

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В столице Татарстана в течение двух лет, с 1 декабря 2024 по 30 ноября 2026 года, будут круглосуточно дежурить вертолет Ми-8 и его экипаж. На выполнение поисково-спасательных полетов в Приволжской зоне авиационно-космического поиска и спасания предполагается выделить более 115,6 млн рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Из документации к тендеру следует, что поисково-спасательное воздушное судно будет находиться на дежурстве в общей сложности 17 520 часов: 744 часа в 2024 году, 8760 часов в 2025-м и 8016 часов в 2026-м. Вертолет и его экипаж должны будут заниматься поиском и спасением терпящих или потерпевших бедствие воздушных судов, их пассажиров и экипажей, оказанием помощи пострадавшим и эвакуацией пассажиров и экипажей таких воздушных судов.

Кроме того, воздушное судно будет вместе со спасательными парашютно-десантными группами участвовать в учениях и тренировках, предполагающих в том числе десантирование спасателей и аварийно-спасательных средств. В 2024 году на тренировки отведут 2,5 часа, в 2025-м — 30 часов, в 2026-м — 27,5 часа. Таким образом, всего они продлятся 60 часов.

Заказчиком выступает Государственная корпорация по организации воздушного движения в РФ. Подача заявок завершится 21 октября. Победителя определят 29 октября.

Прежде корпорация уже размещала аналогичный тендер на организацию дежурства вертолета Ми-8 над Казанью в период с 1 сентября по 30 ноября текущего года. Стоимость договора превысила 13,6 млн рублей.