В Казани достроят завод стиральных порошков, ставший банкротом из-за Татфондбанка

Арбитражный суд Татарстана утвердил мировое соглашение между ООО «Завод по производству синтетических моющих средств» (ЗСМС) и его кредитором – компанией «Нэфис Косметикс», на территории которой недостроенное предприятие и находится.

Заключить мировое соглашение ранее решило собрание кредиторов. По условиям мировой, которые были озвучены в зале суда накануне, предприятие планируется запустить, после чего оно за 10 лет рассчитается с долгами. В общей сложности в 2023-2033 годах ЗСМС должен будет выплатить своему единственному кредитору – «Нэфис Косметиксу» около 5 млрд рублей. Последнее берется помочь в запуске нового предприятия.

Ранее по ходатайству «Нэфис Косметикс» собрание кредиторов обязало конкурсного управляющего ЗСМС Кирилла Гутникова предпринять все необходимое для завершения строительства и ввода завода в эксплуатацию. В частности, подать заявление в Управление градостроительных разрешений Казани о продлении разрешения на строительство (было выдано 24 мая 2016 года), уведомить Инспекцию госстройнадзора РТ о возобновлении строительства и т.д.

Эксперты считают, что мировое соглашение выполнимо. Так, директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков сообщил «Татар-информу», что для российских компаний «открывается окно возможностей нарастить объемы производства в условиях перехода в новую собственность производств, принадлежащих транснациональным компаниям, либо проблем в цепочках поставок импо­ртируемой продукции».

Подробнее о заключении мирового соглашения в материале «Пять миллиардов за 10 лет: Завод стиральных порошков в Казани отстирают от долгов».