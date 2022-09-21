Пять миллиардов за 10 лет: завод стиральных порошков в Казани отстирают от долгов

«Нэфис Косметикс» заключил мировое соглашение с банкротящимся заводом синтетических моющих средств, который строил комбинат вместе с Татфондбанком, потерпевшим крах. Предприятие в конце концов планируют запустить, и рассчитаться с долгами за 10 лет. Подробности соглашения – в материале «Татар-информа».

Арбитражный суд утвердил мировое соглашение между «Нэфис Косметикс» и заводом синтетических моющих средств Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Предпринять все возможное для завершения строительства»

Арбитражный суд Татарстана утвердил мировое соглашение между ООО «Завод по производству синтетических моющих средств» (ЗСМС) и его кредиторами. Впрочем, с некоторых пор в этом качестве выступает исключительно компания «Нэфис Косметикс», на территории которой недостроенное предприятие и находится. Заключить мировое соглашение ранее решило собрание кредиторов.

По условиям мировой, которые были озвучены в зале суда, ЗСМС будет запущен в ближайшее время. «Нэфис Косметикс» берется ему в этом помочь. Что же касается возмещения затрат мыловаренному предприятию, на это отводится целых 10 лет. ЗСМС должен будет за это время «отработать» инвестору 5 млрд рублей. Эксперты «Татар-информ» считают, что эта миссия выполнима: в последние годы для российских компаний открывается окно возможностей нарастить объемы производств.

Как стало известно «Татар-информу», «Нэфис Косметикс», который в партнерстве с «Татфондбанком» Роберта Мусина строил завод, надеется реанимировать проект.

По ходатайству «Нэфис Косметикс» собрание кредиторов обязало конкурсного управляющего ЗСМС Кирилла Гутникова предпринять все необходимое для завершения строительства и ввода завода в эксплуатацию. В частности, подать заявление в Управление градостроительных разрешений Казани заявление о продлении разрешения на строительство (было выдано 24 мая 2016 года), уведомить Инспекцию госстройнадзора РТ о возобновлении строительства и так далее.

На момент банкротства ТФБ готовность завода СМС составляла 70% Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Совместный проект «Нэфис Косметикса» и Татфондбанка

Завод СМС был совместным проектом Татфондбанка и компании «Нэфис Косметикс». Стоимость строительства оценивалась в 4,9 млрд рублей. Химпредприятие вложило в проект 928 млн рублей, оставшуюся сумму должен был выделить банк.

Новое предприятие в пятиэтажном корпусе площадью 9 тыс. квадратных метров планировало выпускать 220 тыс. тонн порошка в год по технологии Shugi компании Hosokawa Micron (США, один из мировых лидеров в этой области). У строящегося завода тот же адрес, что и у головного офиса группы «Нэфис» — Казань, улица Тукая, 152. Владельцем ЗСМС значился Юрий Ляшенко, который считается бывшим совладельцем «Нэфиса».

При этом сам «Нэфис Косметикс» обозначал себя исключительно как соинвестором проекта, поясняя, что новое предприятие будет работать с ним на условиях аутсорсинга. Предполагалось, что с совокупно завод СМС и «Нэфис Косметикс» могут занять 50% рынка стиральных порошков России.

Татфондбанк выдал под проект с июня по декабрь 2016 года семь траншей на общую сумму 3,4 млрд рублей. К моменту предоставления последнего транша в 503 млн рублей в четвертом квартале того же года в банк Роберта Мусина пришла временная администрация из Агентства по страхованию вкладов.

Владельцем ЗСМС значился Юрий Ляшенко, который считается бывшим совладельцем «Нэфиса» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

ЗСМС как жертва банковского кризиса

«Нэфис Косметикс» сообщал СМИ, что на момент банкротства ТФБ готовность завода СМС составляла 70%. Было закуплено и смонтировано все необходимое технологическое оборудование. Вместе с тем предприятие оставалось недоукомплектованным и не могло выпускать стиральные порошки. В начале августа 2017 года группа «Нэфис» заявила, что проект, ставший жертвой банковского кризиса, заморожен.

Мыловаренное предприятие полагало, что последний транш временная администрация из АСВ могла выдать, но она приняла неправильное управленческое решение и судьба перспективного производства повисла в воздухе. Причиной же банкротства ЗСМС оно называло тот факт, что банк при заключении кредитного договора скрыл свое реальное финансовое положение.

В свою очередь, АСВ утверждало, что «Нэфис Косметикс» начал строить завод по производству синтетических моющих средств совместно с входящим в группу «Казанским маслоэкстракционным заводом» (КМЭЗ) еще в 2013 году, а завуалированную модель финансирования придумал для отвода глаз, чтобы подстраховаться на случай возможного банкротства ЗСМС.

«Татфондбанк» выдал под проект с июня по декабрь 2016 года семь траншей на общую сумму 3,4 млрд рублей Фото: © «Татар-информ»

От Бровкиной к «Милагро» и «Нэфису»

В реестре кредиторов завода СМС значились всего два кредитора: Агентство по страхованию вкладов, ведущее банкротство Татфондбанка с требованиями в 3,8 млрд рублей и «Нэфис Косметикс» — с суммой в 1,26 млрд рублей, из которых 928,6 млн обеспечены залогом в виде имущества (производственное оборудование).

Но затем АСВ выставило права требования к ЗСМС начальной ценой 4,9 млрд рублей (основной долг вместе с процентами) на торги.

Покупателем миллиардных долгов в ноябре прошлого года стала Алена Бровкина из подмоскнового Пушкино. Они достались ей всего за 350 млн рублей. Новая владелица вскоре переуступила права требования к заводу стиральных порошков «Милагро» из Татарстана, которое считают близким к группе «Нэфис». В свою очередь, правопреемником этой компании в реестре требований кредиторов банкротящегося завода стал уже непосредственно сам «Нэфис Косметикс».

Единственный кредитор и мировое соглашение

В июле этого года стало известно о том, что банкротство завода СМС, который перешел под контроль «Нэфиса», планируется прекратить. В повестке собрания кредиторов, созванного конкурсным управляющим завода было всего два вопроса: заключить мировое по делу о банкротстве завода СМС, а также избрать представителя собрания кредиторов, уполномоченного на ее подписание.

«Нэфис Косметикс» надеется реанимировать проект. Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Вчера на судебном заседании в Арбитражном суде Татарстана конкурсный управляющий Гутников присутствовал лично. Он подтвердил, что поддерживает свое заявление. Просил суд утвердить мировое соглашение, отметив, что «собрание кредиторов за него проголосовало».

На уточняющий вопрос судьи о степени готовности производства конкурсный управляющий заметил, что «запуск [завода] должен быть в ближайшее время». Представитель самого «Нэфиса» Ильдар Гайфуллин при этом сообщил, что они «в определенной части готовы помочь и будем помогать». И затем ЗСМС будет погашать задолженность мыловаренному предприятию за счет своей деятельности.

Расплатиться по долгам за десять лет

В результате судья Михаил Аверьянов мировое соглашение утвердил. Его подписали конкурсный управляющий ЗСМС и представитель собрания кредиторов – Гайфуллин. Договор до момента исполнения сторонами своих обязательств.

На заседании прозвучало, что сумма денежных требований кредиторов третьей очереди ЗСМС, обеспеченных залогом, составляет 928,6 млн рублей. Требования, по которым нет обеспечения, оцениваются в 4,15 млрд рублей.

Стороны пришли к взаимному соглашению о том, что должник исполняет соглашение в полном объеме: это возмещение основного долга, убытков, взыскание пеней, штрафов и иных санкций. Сроки по ним разные.

Конкурсный управляющий отметил, что «запуск завода должен быть в ближайшее время» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Так, по требованиям «Нэфис Косметикса» (аванс за услуги переработки по договору от 30 мая 2016 года) ЗСМС будет платить с 1 января 2024 года по 31 декабря 2033 года ежемесячно равными платежами по 7,7 млн рублей. Один миллион рублей расходов по третейскому сбору предприятие должно будет возвратить 31 декабря 2023 года. Еще один аванс «Нэфиса» за услуги по переработке (по договору от 8 июня 2016 года) предприятие также будет возвращать с 1 января 2024 года по 31 декабря 2033 года: каждый месяц по 2,5 млн рублей. Как и 23,8 млн рублей обязательных платежей: равными платежами по 192,3 тыс. за такой же промежуток времени.

Срок погашения задолженности за аренду офисного помещения (сумма озвучена не была) определен до 31 декабря 2023 года. В мировом соглашении фигурирует и некий кредит. Оговорено, что процентная ставка по 31 декабря 2023 года составляет 0% годовых, а с 1 января 2024 года равняется ставке ЦБ.

Сам кредит также предстоит возвращать с 1 января 2024 года по 31 декабря 2033 года: по 28,33 млн рублей в месяц. На погашение процентов и неустоек с 1 января 2024 года по 31 декабря 2033 года потребуется еще 3,3 млн рублей в месяц. И, кажется, самое меньшее из всех обязательств: погашение требования по судебному приказу от 13 июня 2018 года: с 1 января 2024 года по 31 декабря 2033 года по 3,4 тыс. рублей в месяц.

При этом согласно закону «О банкротстве» должник освобождается от уплаты процентов, начисленных по денежным обязательствам, в отношении всех кредиторов. Обязательство перед каждым из них считается прекращенными в момент исполнения требований, включенных в реестр кредиторов. Производство по делу было прекращено. Но, как заметил Аверьянов, при необходимости мировое соглашение может быть обжаловано. На это есть месяц.

«Нэфис Косметикс» по итогам 2021 года занимает третье место на рынке стиральных порошков и порошкообразных чистящих средств Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Для российских компаний открывается окно возможностей

По данным самого «Нэфис Косметикса» (информация размещена на сайте предприятия) по итогам 2021 года компания занимала второе место на российском рынке средств для мытья посуды и третье на рынках стиральных порошков и порошкообразных чистящих средств. Всего предприятие выпускает более 600 наименований продукции.

Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков сообщил «Татар-информу», что основными игроками на российском рынке производителей синтетических моющих средств и товаров бытовой химии традиционно являются мультинациональные компании с иностранным капиталом.

«При этом последние три года наблюдается существенный рост экспорта средств и товаров бытовой химии. Таким образом, для российских компаний открывается окно возможностей нарастить объемы производства в условиях перехода в новую собственность производств, принадлежащих транснациональным компаниям, либо проблем в цепочках поставок импортируемой продукции», — подчеркнул он.