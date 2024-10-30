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В Казани дому перекрыли доступ к газу из-за затопленного газопровода
Дом №25 по улице Шамиля Усманова остался без газа из-за затопленного газопровода, сообщает Государственная жилищная инспекция Татарстана. Глава одной из живущих в нем семей решил самостоятельно подключить проточный водонагреватель, однако перепутал шланги.
«Итог самоуверенности: газопровод затоплен водой, весь дом остался без голубого топлива. Временно, пока не устранили последствия», – уточнили в Госжилинспекции.
Владельца квартиры ждёт штраф в размере 5-10 тыс. рублей. Кроме того, за устранение последствий он уже заплатил около 7 тыс. рублей. Ранее в ГЖИ уже напоминали татарстанцам о безопасности при обращении с газовыми приборами, несоблюдение правил может привести к трагедии.
«Берегите себя и своих родных!» – заключили в ведомстве.
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