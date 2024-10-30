В Казани дому перекрыли доступ к газу из-за затопленного газопровода

Дом №25 по улице Шамиля Усманова остался без газа из-за затопленного газопровода, сообщает Государственная жилищная инспекция Татарстана. Глава одной из живущих в нем семей решил самостоятельно подключить проточный водонагреватель, однако перепутал шланги.

«Итог самоуверенности: газопровод затоплен водой, весь дом остался без голубого топлива. Временно, пока не устранили последствия», – уточнили в Госжилинспекции.

Владельца квартиры ждёт штраф в размере 5-10 тыс. рублей. Кроме того, за устранение последствий он уже заплатил около 7 тыс. рублей. Ранее в ГЖИ уже напоминали татарстанцам о безопасности при обращении с газовыми приборами, несоблюдение правил может привести к трагедии.

«Берегите себя и своих родных!» – заключили в ведомстве.