В Казани дом Каменева — Крупенниковых признали объектом культурного наследия

Дом Каменева — Крупенниковых, в котором располагается Минобрнауки РТ, признали объектом культурного наследия регионального значения. Здание располагается по адресу: Кремлевская, д. 9. Документ размещен на сайте Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

Площадь объекта — более 3,4 тыс. кв. метров. Здание было возведено в качестве купеческого дома с амбарами и торговыми лавками по заказу именитого казанского купца и городского головы Петра Каменева в конце XVIII в. Автором проекта стал архитектор Василий Кафтырев, получивший известность за проект генплана города 1768 года.

После пожара 1842 года здание перестроил архитектор Петр Пятницкий, сыгравший важную роль в сохранении архитектурного облика Казанского Кремля, защитив от полного разрушения Тайницкую башню. Усадьба является одним из немногих сохранившихся образцов купеческих домов с лавками в Казани.

Последующими владельцами усадьбы стали представители еще одного известного казанского купеческого рода Крупенниковых — прославленных благотворителей Казани, а начале 1900 годов дом перешел в собственность казанских купцов Чернояровых. Именно тогда в нем разместился крупнейший в городе торговый дом «Д.И. Черняров» и гостиница «Европейские номера».

В 2001 году часть здания была передана в аренду Минобрнауки Татарстана, после чего начался процесс переустройства объекта под административную функцию. Примерно тогда был произведен ремонт внутри здания, выполнена новая отделка интерьеров, которая сохранилась по сей день.

«В настоящее время исследуемый объект имеет хорошую степень сохранности. Помимо сохранного декоративного оформления фасадов, до наших дней также дошла и оригинальная внутренняя планировка нижнего этажа, с мощными восьмигранными столпами по продольной оси помещений под высокими сводами», — отмечается в документах.

В акте говорится, что эксперт предложил внести изменение в наименование: «дом с лавками П.Г. Каменева-Крупенниковых-Чернояровых, арх. В.И. Кафтырев, П.Г. Пятницкий».

Ранее сообщалось, что в Казани проведут ремонтные работы на объекте культурного наследия «Дом Каменева — Крупенниковых».