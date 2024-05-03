На здании Минобрнауки в Казани восстановят утраченные барельефы и декор

В Казани проведут ремонтные работы на объекте культурного наследия «Дом Каменева — Крупенниковых». В настоящее время часть старинного особняка арендует Министерство образования и науки Татарстана, следует из документации на сайте Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

Специалисты планируют восстановить утраченные барельефные композиции с маскароном чудища на главном фасаде по улице Кремлевской. На аттике благодаря фотографиям и историческим аналогам воссоздадут вазоны. Кроме того, будет заменена облицовка цоколя. Новая будет имитировать искусственный камень и гладкую штукатурную поверхность.

На фасаде по улице Белинского демонтируют трубы вытяжной вентиляции, заменят ненормативную наружную эвакуационную металлическую лестницу, устроят эвакуационный выход и козырьки над входами на дворовом фасаде, а также восстановят утраченные фрагменты декора: венчающий карниз и межэтажный поясок.

На всех фасадах заменят оконные и дверные заполнения, кровельное покрытие, аварийные конструкции слуховых окон.

«Наиболее сложной в вопросе восстановления элементов первоначального облика является левая часть главного фасада по улице Кремлевской, перестроенная в начале XX века согласно вкусам своего времени — в стиле модерн», — отмечается в документации.

Помимо этого, внутри здания демонтируют поздние перегородки в подвальном этаже, раскроют ранее заложенный проем на запасную лестничную клетку, устроят помещения серверной на первом этаже, столовую, кабинеты, зал переговоров.

Планируется устройство отмостки по периметру здания, ремонт трещин, усиление перекрытий, площадок, крылец.