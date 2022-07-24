В Казани до середины августа ограничат движение по улице Рауиса Гареева

В столице Татарстана частично ограничат движение по улице Рауиса Гареева. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

С 25 июля по 12 августа окажется частично перекрыт местный проезд около здания №92 по улице Гареева.

Причиной временных неудобств станет прокладка водопровода, уточнили в Комитете внешнего благоустройства исполкома города.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что во время праздника «Я выбираю небо» 6 августа в Казани ограничат движение по двум улицам.