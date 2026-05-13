В Казани до начала июля перекроют улицу Голубятникова

Фото: © «Татар-информ»

В столице Татарстана почти на два месяца ограничат движение транспорта по улице Голубятникова. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

С завтрашнего дня, 14 мая, и до 8 июля включительно окажется перекрыт участок от дома №27 до школы №25 (ул. Голубятникова, 31), пояснили в городском Комитете внешнего благоустройства.

Причиной временных неудобств станет проведение ремонтных работ на внутриквартальных тепловых сетях, уточнили в городской администрации.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в столице РТ детализировали перекрытия улиц из-за «КазаньФорума-2026».