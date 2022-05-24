В Казани до конца сентября ограничат движение по ул.Энергетиков

Движение по ул.Энергетиков в Казани будет частично ограничено с 26 мая по 30 сентября. Об этом сообщает портал мэрии города.

Закрытие ул.Энергетиков связано с ремонтом дорожного полотна и будет проходить поэтапно. Так, участок от ул.Серова до ул.Соловецких Юнг будет закрыт с 26 мая по 30 сентября. На участке от ул.Соловецких Юнг до дома №10а по ул.Энергетиков движение будет ограничено с 15 августа по 30 сентября.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в текущем году на ремонт 41 дороги и благоустройство 466 дворов в Казани направят 22,1 млрд рублей.