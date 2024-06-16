В Казани до конца лета ограничат движение по улице Закиева

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В столице Татарстана до конца лета частично ограничат движение транспорта по улице Закиева. Соответствующее распоряжение опубликовано в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования Казани.

Около здания №2а по улице Закиева местный проезд и тротуар полностью перекроют более чем на два месяца, с 24 июня по 31 августа.

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В свою очередь местный проезд и тротуар у здания №10 по улице Закиева закроют на намного меньший срок, с 3 июля по 13 августа.

Причиной временных неудобств станет строительство магистрального тепловода №5 от Казанской ТЭЦ-1 до котельной «Горки» (речь идет о пятом этапе второго пускового комплекса, отмечается в документе).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что улицу Нурсултана Назарбаева в Казани ограничат для движения почти до конца лета.