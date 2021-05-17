Главгосэкспертиза РФ выдала положительное заключение на вторую линию метро в Казани

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на строительство первого участка второй линии метрополитена Казани. Ввести его в эксплуатацию планируется через шесть лет, сообщили в федеральном учреждении.

Первый участок второй ветки построят в Приволжском и Советском районах Казани — от станции «Улица Юлиуса Фучика» до станции «Улица Академика Сахарова». Его протяженность составит 5,75 км. Здесь будет четыре станции — «Улица Юлиуса Фучика» с участком одностороннего съезда и четырьмя лестничными выходами, «10-й микрорайон» с четырьмя выходами, «100-летие ТАССР» с шестью выходами и «Улица Академика Сахарова» с участком перекрестно-оборотного съезда, пунктом технического обслуживания и тремя выходами.

«Посадочные платформы станций — островного типа длиной 105 метров — спроектированы с учетом того, что в перспективе на линии будут использовать пятивагонные составы. На каждой станции будут действовать два подземных вестибюля. Станции соединят между собой однопутными перегонными тоннелями, сооружаемыми закрытым способом», — говорится в сообщении.

Первую и вторую линии метро свяжет соединительная ветка длиной почти 361 метр и подземный пересадочный узел протяженностью около 100 метров между проектируемой станцией «Улица Юлиуса Фучика» и станцией «Дубравная» первой линии.

Ожидается, что провозная способность линии в первый период эксплуатации составит 6,6 тыс. человек в час, а в дальнейшем — 9,2 тыс. человек. Всего в Казани до 2040 года планируется построить 26 новых станций метро.

Вторая линия метрополитена, длина которой составит около 20 км, охватит жилые микрорайоны Приволжского, Советского, Ново-Савиновского и Московского районов. В ее составе запроектировано строительство 12 станций колонного типа с возможностью пересадки на первую линию и на электропоезда арского направления.