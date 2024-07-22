В Казани до конца года установят светофоры на пяти участках дорог

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За счет средств муниципального дорожного фонда до конца этого года в Казани установят светофоры на пяти участках. Об этом сообщил председатель Комитета по транспорту исполкома столицы Татарстана Алексей Сидоров на деловом понедельнике.

«Данные участки выбраны совместно с Госавтоинспекцией в связи с многочисленными обращениями жителей, чтобы не допустить роста числа дорожно-транспортных происшествий с наездами на пешеходов», – рассказал спикер.

По словам Сидорова, вызывные светофоры появятся в районе улиц Глушко, 8, Короленко, 73 и Дубравная, 12. Светофоры также установят на пересечении улиц Тэцевская и Хлебозаводская.

Кроме того, светофор типа Т7 установят около инженерного лицея КНИТУ-КАИ имени Туполева по ул. Гагарина, 65. Здесь же появятся проекционный пешеходный переход, искусственная неровность и дорожные знаки.

Спикер подчеркнул, что ежегодно из бюджета Казани выделяются средства на повышение безопасности дорожного движения. В этом году предусмотрено 15 млн рублей. На эти средства будут установлены 15 проекторов неподвижных изображений на наиболее аварийных участках, 35 светофоров типа Т7 возле образовательных учреждений и 43 прибора звукового оповещения для инвалидов по зрению.

Более того, из бюджета Татарстана на обустройство улично-дорожной сети Казани дорожными знаками каждый год направляется 10 млн рублей. В этом году на эти средства будет приобретено более 1,5 тыс. дорожных знаков и установлено 34 Г-образные опоры с дорожными знаками «Пешеходный переход» над проезжей частью и «Движение по полосам».