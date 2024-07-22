Количество «умных светофоров» в Казани к 2025 году увеличится до 236

В Казани к 1 января 2025 года количество «умных светофоров» увеличится до 236 единиц. Об этом сообщил председатель Комитета по транспорту исполкома столицы Татарстана Алексей Сидоров на деловом понедельнике.

«Сейчас количество подключенных к адаптивной системе светофоров увеличилось до 212. До конца этого года к системе будет подключено еще 14 светофоров. Сегодня мы имеем возможность управлять удаленно из единого диспетчерского центра почти 80% светофорных объектов, установленных в городе», – рассказал спикер.

Сидоров напомнил, что в 2015 году была разработана комплексная схема организации дорожного движения Казани. Один из ее основных элементов – автоматизированная система управления дорожным движением.

«Принцип работы заключается в том, что искусственный интеллект ежесекундно собирает информацию с 832 детекторов транспорта и 333 камер видеонаблюдения для оперативного реагирования на дорожно-транспортную обстановку», – отметил он.

По словам спикера, программно-технический комплекс для оптимизации движения транспорта внедрен на 219 ключевых перекрестках. Помимо этого, установлено 21 табло переменной информации.

«Вся информация поступает в диспетчерский центр. Результат работы этой системы – увеличение пропускной способности и снижение загруженности на дорогах города», – подчеркнул Сидоров.