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Ру Тат
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Транспорт
17 декабря 2021  10:32

В Казани на трамвайных остановках появились новые информационные табло

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В Казани обновлены остановки трамвайного маршрута №5 и №5а, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Теперь пассажиры общественного транспорта смогут не только увидеть время прибытия трамвая, но и причину его задержки. Для удобства табло оснащено яркими светодиодами.

«Такие устройства установлены на остановках кольцевого трамвайного маршрута №5 и №5а. На сегодня ими оборудованы все 96 остановок маршрута», — заметили в исполкоме.

#остановки #трамвай #информационные табло
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