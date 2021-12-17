В Казани на трамвайных остановках появились новые информационные табло

В Казани обновлены остановки трамвайного маршрута №5 и №5а, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Теперь пассажиры общественного транспорта смогут не только увидеть время прибытия трамвая, но и причину его задержки. Для удобства табло оснащено яркими светодиодами.

«Такие устройства установлены на остановках кольцевого трамвайного маршрута №5 и №5а. На сегодня ими оборудованы все 96 остановок маршрута», — заметили в исполкоме.